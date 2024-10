Um terço das crianças tem miopia; falta de luz solar pode estar por trás

O início precoce da vida escolar, muito comum na Ásia, e a alta carga horária nas escolas, com pouco tempo livre, são fatores apontados como causadores.

Isso porque passar muito tempo concentrado em livros e telas no início da infância tensiona os músculos oculares e pode levar à miopia, de acordo com os pesquisadores.

Na África, onde as crianças costumam começar a frequentar as escolas entre seis e oito anos, o número de crianças com miopia é sete vezes mais baixo do que no Leste Asiático. Em Uganda, por exemplo, apenas 1% das crianças tem a condição.

Pandemia de covid-19

Durante a pandemia de covid-19, quando milhões de pessoas precisaram ficar restritas em casa por longos períodos, a visão das crianças e adolescentes foi afetada.

Um artigo publicado no periódico Jama Ophalmology afirma que 2020 foi o "ano da miopia de quarentena". O problema não tem nada a ver com o vírus da covid-19, ao menos não diretamente, mas com o confinamento rígido imposto, em especial nos países asiáticos.