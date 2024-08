Más notícias nas eleições do Conselho Federal de Medicina

A eleição dos conselheiros do CFM (Conselho Federal de Medicina) terminou no último dia 7, com a participação de mais de 400 mil médicos das 27 unidades da federação. Médicos de todo o Brasil escolheram os membros efetivos e suplentes que farão parte do órgão até setembro de 2029.

Cada estado e o Distrito Federal elegeram dois conselheiros, um efetivo e outro suplente, na primeira eleição online do CFM. O conselho deverá escolher os membros da diretoria do órgão, composta de presidente, vice-presidente, secretário-geral, primeiro e segundo secretários e tesoureiro.

Papel do CFM

A eleição deveria interessar não apenas os médicos, mas todos os brasileiros, já que o CFM é um órgão que interfere diretamente nas políticas públicas de saúde do país.