Febre oropouche causou mortes: o que você precisa saber sobre a doença

O Ministério da Saúde confirmou, no fim de julho, duas mortes provocadas pela febre oropouche no Brasil, ambas no estado da Bahia. Esses são os primeiros óbitos causados pela doença no mundo. O órgão apura, ainda, a morte de outra pessoa, em Santa Catarina.

Atualmente, autoridades sanitárias investigam casos suspeitos de transmissão vertical, de mãe para filho, que evoluíram para óbito fetal e malformação (microcefalia).

Este ano, o país registrou mais de 7.200 casos da doença em 20 estados, a maioria no Amazonas e em Rondônia. O número representa um aumento de mais de 700% em relação a 2023, que fechou com 832 casos.

Veja as principais dúvidas sobre a doença.