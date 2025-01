Quem tem diabetes tipo 1 deveria ser considerado pessoa com deficiência

A vida sem produção de insulina

"O esquema para repor esse hormônio precisa ser intensivo", conta o professor Lyra. "E precisa ser na quantidade exata que o pâncreas produziria." Para isso, não há outro jeito: são necessárias de cinco a seis medições da glicemia , isto é, dos níveis de glicose no sangue ao longo do dia. Por baixo. Na prática, como as oscilações ocorrem até em quem tenta fazer o controle direitinho, costumam ser muito mais.

Sem isso, o paciente pode injetar insulina de menos. Então, sobra glicose no sangue pela falta de hormônio suficiente. Isso vai plantando, ano após ano, consequências terríveis. Uma delas é a retinopatia diabética, um estrago no fundo dos olhos que é a maior causa de cegueira entre nós. Sem contar danos nos rins e no sistema cardiovascular, multiplicando o risco de infarto precoce no futuro.

Mas, talvez até pior — sendo o terror de mães e pais — é quando o jovem toma mais insulina do que deveria ou se alimenta menos do que o esperado. O que não é incomum nessa idade. Aí, a glicose despenca do nada no sangue. O quadro, conhecido por hipoglicemia, faz a pessoa passar muito mal. No mínimo, a criança fica agitada pelo mal-estar e não consegue se prender à aula. A concentração nas explicações do professor vai para o brejo. Muitas vezes, precisa faltar à escola. Em última instância, ela pode morrer em uma crise dessas.

Por esse motivo, segundo o professor Ruy Lyra, as famílias nunca deixam o filho na escola sossegadas — aliás, nem em casa. "Com frequência, as mães deixam de trabalhar para monitorar a glicose da criança", diz ele. "Já se o paciente fosse considerado pessoa com deficiência, ele poderia receber sensores capazes de enviar a informação sobre a sua glicemia para o celular dos pais, que conseguiriam fazer o monitoramento à distância", explica.

Hoje o SUS entrega ao paciente com diabetes — desconsiderando eventuais faltas de abastecimento — o glicosímetro convencional, aquele que mede a glicose a partir de uma gotinha de sangue tirada da ponta do dedo. Também oferece fitas para serem usadas nesse aparelhinho e insulina humana. Logo mais, disponibilizará análogos de insulina, moléculas que se encaixam em nossas células como se fossem o hormônio. "Isso, aliás, é uma vitória, porque esses análogos diminuem o risco de hipoglicemia noturna", reconhece o presidente da SBD, referindo-se ao quadro em que a glicose despenca perigosamente durante o sono, que é mais um pesadelo dos pais.