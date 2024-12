Dar férias para a dieta no final de ano é roubada maior do que você imagina

Professor de endocrinologia da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), onde é investigador principal do OCRC (Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades (OCRC-CEPID), ele contou isso em uma aula sobre o que está por trás da dificuldade para manter um novo peso quando a pessoa emagrece. Na verdade, estava respondendo a outro Bruno— o Bruno Halpern, presidente da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica) —, que, na ocasião, mencionou estudos sobre festas de final de ano.

Esses trabalhos mostram que de 20% a metade do peso conquistado nesse período curto de comilança ficam com a gente até um novo dezembro — quando, provavelmente, daremos férias à disciplina alimentar do dia a dia mais uma vez, acrescentando mais uns gramas ao nosso corpo. E assim vai, ano após ano. Passada uma década, isso pode significar entre 2 a 10 quilos a mais. Essa promessa de ano novo é garantida!

O peso das festas

Durante o simpósio OLHAR Abeso — palco da discussão —, o endocrinologista Halpern lembrou seu colega e xará de uma investigação conduzida no NIH (National Institutes of Health), nos Estados Unidos. O objetivo dos pesquisadores americanos era observar o impacto da variação de peso provocada pelas festas de final de ano que, lá em seu país, começam em novembro, com o peru e os acompanhamentos fartos no Dia de Ação de Graças, passam pela ceia e pelos biscoitos de Natal e terminam com os beijos e o espumante do Ano Novo.

Pois bem, 195 adultos saudáveis foram pesados em quatro momentos distintos ao longo de doze meses: entre o final de setembro e o início de novembro, ou seja, antes do início das festividades; entre novembro e janeiro, quando aconteceram as celebrações e, claro, as férias de inverno, que também poderiam ser contabilizadas na balança; entre o final de janeiro e março, isto é, após a retomada da rotina alimentar padrão e, finalmente, em setembro outra vez, para que fosse possível ver o saldo do ano todinho.

No final, as pessoas engordaram, em média, 370 gramas só por conta das festas de novembro e dezembro. Somando-se o mês de janeiro com as férias de inverno no Hemisfério Norte, essa média subia para 480 gramas.