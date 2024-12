Neurociências: por que as luzes de Natal acendem gatilhos emocionais

Mas não pense que o hipocampo tem um arquivo só para o Natal. Para simplificar bastante a descrição de uma circuitaria de neurônios das mais complexas, existiria a gaveta das lembranças carregadas de emoções positivas e a gaveta das memórias associadas com emoções negativas, por assim dizer. E, em mais uma comparação, o tamanho dessa gaveta ou sua importância podem crescer quando uma experiência não só é mais intensa, como se repete (ora, todo ano tem final de ano!). "Daí, o resgate vem em bloco também, por isso é tão forte", ensina Antonio Freire.

Ou seja, a visão da luzinha cintilando, o cheiro do peru no forno ou qualquer coisa — neste mundo decorado com símbolos natalinos — é capaz de abrir a tal gaveta. "É o gatilho", diz o neurocientista. Então, saem dali — transbordam! — a música que tocava quando você montava a árvore na infância, a imagem da avó na cozinha e, se duvidar, esse esquema de uma coisa puxando a outra evoca recordações que não necessariamente tenham mais a ver com Natal, mas que são do mesmo grupo. É memória afetiva até não poder mais!

"E, mesmo sendo uma emoção positiva, ela pode desencadear repercussões físicas, como picos de pressão arterial, respiração acelerada, choro fácil", descreve o professor. "São sintomas parecidos — por sorte, na maioria das vezes em um grau menor — com os de transtornos psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade."

E aí é que está: não são todos que resgatam lembranças doces como a sobremesa da ceia. "O mesmo fenômeno de resgate em bloco pode ocorrer se o Natal está guardado com lembranças negativas", nota o neurocientista. "Daí que consultórios de várias especialidades têm maior facilidade para entrar recesso neste período do que o dos psiquiatras. Eles e os psicólogos tendem a ser mais requisitados no final do ano, porque os símbolos do Natal são gatilhos para transtornos em alguns indivíduos ou agravam seu estado."

Para ele, é por essa razão que existem pessoas que manifestam uma verdadeira aversão ao Natal, não gostam nem de pensar na festa. "As lembranças negativas podem ser exacerbadas", acredita. Mas dá para tirar a celebração desse lugar.

Ressignificar a festa

O neurocientista faz questão de lembrar que não há grandes estudos, com evidências robustas, para entender como o Natal mexe com os neurônios. Afinal, ratinhos de laboratório não fazem lista para Papai Noel para nos ajudarem na compreensão."Estamos tirando deduções a partir do que ocorre nos casos de depressão, ansiedade e até estresse pós-traumático. São problemas que também envolvem gatilhos".