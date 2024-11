Prevenção do câncer: o que pessoas lésbicas, gays e trans precisam saber

Foi assim que se inspirou a estudar a sexualidade dos pacientes oncológicos, tema ao qual dedicou seu mestrado na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e o seu atual doutorado na USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto, ambas no interior paulista. Acaba de voltar de uma temporada na McGill University, no Canadá, investigando como a população LGBTQIAPN+ latina vê o diagnóstico e o tratamento do câncer. Justamente porque, lá fora, existe uma estimativa mais precisa da incidência de tumores nessa população. "No nosso país, o que percebemos é que os casos chegam mais avançados", lamenta Sant'Ana.

Claro que cada letra de LGBTQIAPN+ aponta um grupo que, em relação ao câncer, pode apresentar riscos diferentes. Aqui, vamos nos concentrar em três pedacinhos da sigla— o "L", de lésbicas; o "G", de gays e o "T", de transgêneros. O que essas pessoas precisam saber para afastar a ameaça de um tumor maligno ou flagrá-lo cedo, quando as chances de cura são maiores?

Lésbicas: obesidade e câncer

Segundo Ricardo Sant'Ana, estudos realizados em outros países concordam em um ponto: a prevalência de obesidade é maior nas mulheres lésbicas do que naquelas que são hétero ou até mesmo bissexuais. Óbvio que não é a orientação sexual de ninguém que infla as células de gordura.

"A hipótese é de que as lésbicas tenham comportamentos que as levam a engordar porque o acúmulo de gordura corporal ofereceria uma sensação de proteção contra a violência, principalmente vinda de homens", conta o pesquisador. Inclua, aí, cantadas de mau gosto — estas, não importa se o alvo são lésbicas ou não, parecem ser mais difíceis de extirpar do que qualquer tumor.

O fato, que não tem nada a ver com pressão estética, é que a obesidade está relacionada a pelo menos treze tipos de câncer. "Entre eles, destaca-se o de mama", informa Sant'Ana. Mas, em outubros tão rosas, a obesidade como fator de risco passa batido. "Aliás, tampouco as lésbicas se sentem acolhidas nas campanhas", opina o enfermeiro.