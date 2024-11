O que poderíamos fazer para diminuir pela metade os casos de demência?

Desde a adolescência, a gente deveria evitar volumes muito altos, especialmente ao usar fones de ouvido. E, ainda, seria imprescindível o uso de protetores auriculares, se a pessoa trabalha com equipamentos muito barulhentos.

O fato é que a maioria dos doze fatores apontados no estudo precisa ser prevenida ou desde a infância, como é o caso da educação, ou desde os 20, 30, 40 anos no máximo — a obesidade cai bem esse exemplo, assim como os traumas na cabeça (se for andar de bicicleta, por favor, capacete nela!). O consumo de bebida alcoólica, idem. "Não adianta tanto olhar para tudo isso quando você já está na terceira idade", assegura Claudia Suemoto.

Olhar para a América Latina

Não existe região do mundo mais ameaçada pelas demências do que a América Latina, que experimenta um envelhecimento acelerado da população, o que evidencia o risco de a situação sair do controle. Até porque não estamos preparados. As demências já afetam 8,5% dos latino-americanos com mais de 65 anos. Em outras regiões do globo, a prevalência fica entre 5% e 7%.

Mais do que inspirar a reflexão de cada um de nós sobre o que poderíamos fazer para evitar que a cognição, amanhã ou depois, comece a falhar, o estudo da USP pode servir de guia para políticas públicas.

Em um cenário hipotético, se reduzíssemos apenas 15% na prevalência de cada um dos doze fatores — algo mais factível, talvez, do que resolver completamente um deles —, teríamos 784 mil casos a menos de demência no país em 2019. Olhando adiante, que é sempre mais interessante, esse esforço fará o Brasil ter 2,4 milhões de pessoas com demência a menos em 2050. O futuro da nossa cabeça está em nossas mãos.