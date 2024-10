Proteína que regula a pressão pode virar antiviral contra gripe e covid-19

Aliás, além do trabalho com seres humanos, o grupo mineiro realizados dois estudos com animais. No primeiro, publicado no mês passado, o peptídeo foi aplicado em uma injeção subcutânea e melhorou demais as lesões pulmonares dos bichos infectados com um coronavírus semelhante ao que nos atormentou.

Já os camundongos que receberam a infusão nasal eram, digamos, humanizados. Ou seja, tinham receptores iguais aos nossos para o Sars-CoV2 e ficaram doentes pra valer. Sem a medicação, morreriam em cinco dias depois de infectados, o que não aconteceu quando ela começou a ser gotejada em suas narinas. Mas, quando o tratamento foi interrompido, quase todos se foram também e uma dúvida é se teriam sobrevivo caso ele continuasse.

Claro, para que o tratamento com angiotensina 1-7 nasal vire rotina para pacientes internados por causa de uma gripe forte ou de covid-19, faltam agora com seres humanos e o interesse de indústrias farmacêuticas, nacionais ou de fora. "Mas, quem sabe, Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ao menos autorize a infusão venosa, já que a angiotensina 2 já é aprovada para aplicação na veia em outras circunstâncias", suspira o professor Robson dos Santos. E a esperança dele não deixa de ser a nossa, já que essas são infecções endêmicas, que vieram para ficar e nunca nos darão sossego.