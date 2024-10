Pressão alta: tão importante quanto reduzir o sal é comer frutas e verduras

A OMS (Organização Mundial da Saúde) fala para a gente ingerir 3,5 gramas de potássio diariamente. Mas, ao anunciar as mudanças no capítulo sobre estilo de vida das diretrizes europeias, Rosa Maria Bruno — professora de farmacologia clínica da Université Paris Cité, na França, com mais de 150 publicações científicas sobre o envelhecimento dos nossos vasos — contou que, se aumentamos apenas de 0,5 a 1 grama no consumo desse mineral por dia, já podemos aguardar reduções significativas tanto da pressão sistólica quanto da diastólica.

A primeira é aquela com o valor maior, a pressão exercida pelo sangue nas paredes dos vasos no instante em que o coração se contrai para bombeá-lo com toda a força. Já a segunda, a diastólica, sempre menorzinha, é a pressão no momento em que o músculo cardíaco relaxa para se encher de sangue outra vez.

O sal de cozinha

"Continuamos reforçando a importância de as pessoas reduzirem o consumo de sódio", fez questão de esclarecer Rosa Bruno, referindo-se ao mineral presente no sal de cozinha e nos produtos ultraprocessados.

A OMS diz que o limite saudável seria de 5 gramas do condimento por dia, ou 1 colher de chá, que carregariam 2 gramas de sódio. O brasileiro, porém, não se contenta com isso: exagera nas pitadas, consumindo quase o dobro, ou 9,3 gramas.

"Quanto mais sódio alguém consome, mais a pressão aumenta", disse a cientista. "E as mulheres parecem ser mais sensíveis a esse mineral do que os homens. Quando ingerem uma comida muito salgada, a pressão delas sobe mais depressa ou com maior intensidade. Em compensação, nelas, reduções de 1,5 grama ou menos desse ingrediente já levam essa pressão a cair um pouco."