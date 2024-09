Chuvas e queimadas são mais um motivo para manter a vacinação em dia

O conceito de one health, que pode ser muito bem traduzido por "uma só saúde", anda cada vez mais discutido na Medicina. Implica em assumir que, para vivermos bem, livres de doenças, precisamos recuperar a saúde do planeta e manter bem todas as suas espécies — refrescando a memória de que também somos bichos neste mundo, cujo equilíbrio é o que garantiria nossa sobrevivência. One health, ainda, é lembrar que a nossa saúde está conectada com a do outro ao nosso lado, com a dos estranhos na rua, com a da população inteira — e isso tem tudo a ver com se vacinar para se proteger e, de quebra, não passar infecções aos demais.

Professor da UFMS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e da Yale School of Public Health, nos Estados Unidos, além de pesquisador da Fiocruz e membro da Câmera Técnica de Assessoramento em Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, Julio Croda exibiu um gráfico, publicado recentemente na revista científica Nature Climate Change, que mostra como eventos climáticos podem agravar doenças infeciosas. Entre eles, aquecimento global com ondas insuportáveis de calor,excesso de chuvas levando a inundações e, em outro extremo, secas impressionantes, desmatamentos e, sim, queimadas.

Recentemente, quando cidades como São Paulo, Ribeirão Preto e tantas outras acordaram sob um cobertor de fumaça, talvez ninguém tenha pensado no risco de infecções. "É mais lógico a gente se preocupar com alergias e eventos cardiovasculares diante do horizonte poluído", reconhece o professor. "Mas a ameaça de doenças infecciosas também é capaz de aumentar."

Fumaça, infecções e vacinas

Uma das explicações, já bem documentada pela ciência, é simples: a fumaceira não faz nada bem. A poluição provocada pelas queimadas reduz a imunidade e deixa as vias por onde o ar viaja até nossos pulmões completamente inflamadas. Vias aéreas que, diga-se, precisam de umidade para resistirem à sujeira e que, no entanto, andam castigadas pelo tempo seco. Esse combo é um empurrãozinho para qualquer agente infeccioso avançar na direção do território pulmonar, sem grandes obstáculos pelo caminho.

Mas não é só isso. Os agentes infecciosos tendem a se espalhar com maior facilidade, surfando em partículas ultrafinas que ficam aos montes, em suspensão, no manto sujo que paira no ar. E essas partículas, por sua vez, podem literalmente ir fundo nos pulmões, entregando o causador de encrenca em área nobre, sem muita possibilidade de ser expulso ao chegar lá.