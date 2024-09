Gripe aviária: uma nova pandemia parece estar se aproximando

Portanto, o risco é, qualquer dia desses, fazer uma troca vantajosa ao infectar um ser humano que entrou em contato com um bicho contaminado. Ou até mesmo trocar de segmento com outro influenza depois de infectar um porco. Sim, um porco. É que os suínos podem pegar tanto os influenza que já provocam gripe na humanidade quanto os tipinhos aviários. Se um esbarrar com o outro no seu organismo, o das aves poderá ganhar a "peça" com a chave para invadir as nossas células.

O que vem acontecendo

Quando o H5N1 deu as caras na China, nos anos 1990, milhões e milhões de frangos tiveram de ser abatidos. A especulação é de que aves marinhas contaminadas tenham se aproximado do local das criações em busca de alimento. "Com isso, ocorreram trocas no genoma e o vírus passou a ser transmitido entre aves terrestres", relembra Levi.

O que se viu na China se repetiu na Europa alguns anos depois. E sempre com um caso ou outro de pessoas infectadas que trabalhavam nas avícolas. Nos últimos três anos, porém, tudo vem tomando outra proporção.

Em 2022, para dar um exemplo, 13 mil aves morreram na costa do Peru. Quase 90% da população de pelicanos do país desapareceu, devastada pelo H5N1."Na Polônia foi mais assustador", diz Levi. "Isso porque, por lá, o vírus infectou gatos domésticos." Sim, entrou para dentro de casa e matou, em julho do ano passado, dezenas de felinos. Ninguém sabe como isso pode ter acontecido. A suspeita, segundo o biólogo, é de que, talvez, tenham dado carne de frango contaminada e ligeiramente crua para os bichanos comerem. Até um urso polar do Alasca já foi encontrado com o H5N1. "Na verdade, há registros em leões, elefantes, ratos...", acrescenta Levi.

Nos Estados Unidos, foi a vez do gado, há cerca de dois meses. "O interessante é que, nas vacas, o H5N1 não provocou uma infecção respiratória e, sim, uma mastite, ou seja, uma inflamação nas glândulas mamárias. E o leite produzido por elas continha milhões e milhões de cópias do vírus", relata Levi. No momento, os cientistas americanos investigam se o consumo desse alimento ou o de seus derivados seria capaz de infectar o homem.