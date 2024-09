Chemobrain, já ouviu falar? Quando a quimioterapia abala a memória

Além disso, o cérebro é um grande consumidor de glicose, liberando uma boa quantidade de radicais livres potencialmente nocivos ao gerar energia, da qual consegue dar conta normalmente. Só que as drogas quimioterápicas são capazes de catapultar essa produção de radicais livres. E, de quebra, provocam inflamação nos neurônios. Enfim, tudo indica que a cabeça pode sair abalada, ainda que temporariamente.

É difícil prever

Não é tão simples para qualquer substância entrar no cérebro. Isso porque ao seu redor há uma estrutura formada por diversos tipos celulares — digamos que colados uns nos outros —, chamada barreira hematoencefálica. O doutor Rafael Paternò acha que, lá o fundo, esse nome induz a um erro de compreensão: "Ao ouvir a palavra 'barreira', a gente imagina um muro. E, na realidade, a melhor comparação seria com uma catraca, que libera ou não a passagem de moléculas que circulam no sangue", diz ele.

No entanto, varia de indivíduo para indivíduo o que seria capaz de destravar essa espécie de catraca cerebral. "É uma característica geneticamente determinada", justifica o neurologista. Então, começa por aí: o quimioterápico que levou determinado paciente a reclamar de um déficit cognitivo pode não ter permissão para entrar no cérebro de outra pessoa. "E não há um teste para a gente saber quem é quem e no que o tratamento do câncer poderá dar, em termos de impacto na cognição", afirma o médico.

Um esclarecimento: não pense que a entrada pela barreira hematoencefálica é na base do tudo-ou-nada. "Em boa parte das vezes, muito pouco da droga quimioterápica consegue passar, uma quantidade que nem seria suficiente para tratar o câncer. Mas essa concentração mínima já pode ser neurotóxica."

Atenção: quimioterapia não causa Alzheimer

Essa pode ser uma grande confusão. Calma: o impacto da quimioterapia na cognição costuma ser leve. A maioria dos pacientes com chemobrain irá manifestar por um determinado período ou de maneira persistente o que seria esperado no processo de envelhecimento cerebral normal. E vamos deixar claro que não é nada, nada normal a gente ficar esquecido quando se torna idoso. "Existe muito senhor de 90 anos com memória melhor que a de pessoas de 30 ou 40", nota o doutor.