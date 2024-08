IA vai ajudar a detectar a esclerose múltipla antes dos primeiros sintomas

O diagnóstico pode levar até cinco anos. "No nosso serviço, as pessoas já chegam com 30 lesões no sistema nervoso central, em média, que lembram buraquinhos na imagem de ressonância magnética", lamenta o neurologista Rodrigo Thomaz, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O ideal, segundo ele, seria se todo mundo descobrisse a esclerose múltipla depois do primeiro ou do segundo surto, quando só acumulasse duas ou três dessas lesões. Ou até mesmo antes disso, em uma fase pré-clínica, quando a doença ainda é completamente silenciosa.

O tratamento, então, disparado sem perda de tempo, conteria o aparecimento de novos pontinhos lesionados e preservaria o cérebro o máximo possível. "Isso mudaria o curso da doença", afirma a neurorradiologista Renata Bertanha, também do Einstein. "Em vez de a gente ver a paciente na faixa dos 40 anos já acamada ou em uma cadeira de rodas, ela poderia envelhecer de maneira normal, controlando a sua condição."

Seria sonhar demais? Bem, a inteligência artificial sonha alto — assim como Gilberto Szarf, outro radiologista, que é gerente de Pesquisa e Inovação do Departamento de Diagnóstico por Imagem do hospital paulistano. Sua cabeça voou durante uma conversa com o cientista de computação Patrick de Faria, responsável por pesquisa e desenvolvimento para a América Latina na Siemens. O assunto eram os modelos multimodais de inteligência artificial. O doutor Szarf, entendendo do que se tratava essa tendência, logo disse: "Sei de algo que poderíamos fazer juntos", pensando, claro, na esclerose múltipla.

Multi...o quê?

"Multimodal", repetiu Patrick de Faria, que na última década dos seus trinta anos de carreira vem se dedicando a descobrir soluções com IA. "Quando você usa um aplicativo que faz reconhecimento facial, está diante de uma ferramenta que só usa uma modalidade: você dá uma imagem e ela apresenta um resultado", começa a explicar. "Poderia dar outros exemplos, como quando você digita um texto e recebe de volta outro texto. Mas, no modelo multimodal, é diferente."