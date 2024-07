Coqueluche: preocupação do governo deve ser o Brasil, não os Jogos de Paris

O problema é que, a partir daí, foi divulgado o risco de a coqueluche se reintroduzir entre nós, dizendo que repetiríamos o cenário preocupante dos europeus e reforçando a importância da vacinação antes que os viajantes, incluindo torcedores, pudessem trazer a Bordetella na bagagem ao lado de medalhas. Opa, não é bem assim!

Entre nós

A coqueluche é, de fato, uma ameaça para ser levada bem a sério. Mas a infecção já vêm crescendo por aqui, meses antes de acenderem a tocha olímpica. Ou seja, ninguém precisa trazer a bactéria de lembrancinha para estarmos encrencados.

No estado de São Paulo, até a primeira semana de junho, foram 139 casos registrados contra 16 no ano passado inteiro. Isso significa um aumento de mais de 700%! Porém, o número de diagnósticos confirmados no Brasil do Oiapoque ao Chuí é menor: 105 apenas, numa discrepância esquisita de explicar. Sim, temos problemas com a notificação de doenças em geral e os paulistas, nesse ponto, estão à frente. Começa por aí.

Portanto, mais vale olhar para o quintal de casa, onde amargamos uma baixíssima cobertura vacinal. Se no passado ela já foi exemplar, em 2022 — o ano mais recente nos registros do Datasus —, só 77% das crianças se vacinaram contra a coqueluche. Para a população ficar protegida, seria necessário que 95% estivessem imunizada, o que não faria a gente não esquentar tanto a cabeça com a situação em Paris. Nem com a temporada da Bordetella, que em todo canto ressurge com picos a cada três, cinco anos. O que deixa os franceses inquietos é que, desta vez, o pico é mais intenso e está se prolongando.

Reforço a cada dez anos

A lógica diz que, nesta altura do campeonato, muito mais brasileiros já embarcaram para a Europa por causa das férias de julho que o número de sortudos que assistirão de perto aos Jogos. Quero dizer, o alerta sobre a coqueluche no Velho Mundo vem atrasado ao focar na competição esportiva.