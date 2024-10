Nem água de coco, nem suco: bebidas de caixinha têm mais fruta só no rótulo

As imagens de uva, maracujá, frutas vermelhas, melancia e tangerina nos rótulos remetem aos sucos. No entanto, essas frutas ficam apenas do lado de fora da caixinha — as bebidas não têm nenhuma gota de suco, somente aromas. Isso pode levar o consumidor ao engano.

Esta é a versão online da edição desta segunda-feira (14/10) da newsletter Guia do Supermercado.

Imagine uma mãe procurando um suco para o seu filho. Ela vê esses rótulos com o coco e mais uma fruta, e imediatamente pensa que são uma versão melhorada dos tradicionais sucos infantis. Embora os produtos não estejam claramente posicionados para essa faixa etária, já que não têm rótulos lúdicos, sabemos que suas caixas coloridas com canudinho atraem as crianças e cabem na lancheira.

Mas elas não são nem água de coco, nem suco: os chamados "refrescos de água de coco adoçados sabor frutas" são uma mistura de água com água de coco, vários aditivos e bastante açúcar. Ou seja, mais um tipo de bebida de caixinha açucarada que fornece apenas carboidratos e sódio.

Cada embalagem contém 18g de carboidrato, o que é quase o dobro do conteúdo de açúcar da água de coco da mesma marca, que não tem adição de açúcar. Para fins comparativos, uma Coca-Cola contém 21g de açúcar na mesma medida, ou seja, nesse sentido as bebidas são bastante parecidas.