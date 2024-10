Por que nenhuma criança deveria tomar Danoninho

Em sua apelativa campanha "vale por um bifinho", o fabricante aproveitou a tendência da época para promover o Danoninho como um alimento saudável. Embora a propaganda tenha sido denunciada ao Conar por transmitir uma informação distorcida, a mensagem foi tão forte que até hoje é lembrada.

"Lipídios, glicídios, protídios (...) Me dá, me dá, me dá": se você tem mais de 40 anos, talvez se lembre da trilha sonora que embalava os comerciais no intervalo dos programas infantis. O trava-línguas desafiava as crianças a cantar, enquanto fixava na mente dos adultos a mensagem do nutricionismo — um conceito que reduz a nutrição a uma questão bioquímica, focando em nutrientes individuais ao invés de considerar o alimento como um todo.

Atualmente sabemos que isso não faz sentido, já que os ultraprocessados estão associados ao desenvolvimento de uma série de doenças. A maioria deles, como os iogurtes infantis, consiste numa mistura de substâncias que de equilibrada não tem nada.

