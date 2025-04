17 alimentos industrializados que são boas escolhas no supermercado

Hambúrgueres para comer sem medo

Imagem: Reprodução/Arte UOL

As críticas aos hambúrgueres industrializados são compreensíveis, pois as versões mais baratas geralmente contêm aditivos químicos e outros ingredientes que indicam que um alimento é de qualidade inferior. No entanto, há opções feitas com 100% carne ou que levam apenas temperos e aromas naturais. Confira no link abaixo 6 hambúrgueres que você pode comer sem medo.

