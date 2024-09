Como identificar propagandas enganosas nos rótulos de alimentos

A chave para entender a qualidade dos alimentos está nos próprios rótulos. Aqui vão seis dicas para interpretá-los:

6 dicas para interpretar rótulos de alimentos

1. Entenda a lista de ingredientes

Esse campo revela do que o produto é feito, sendo ordenado do maior para o menor, ou seja, os primeiros ingredientes são os que estão presentes em maior quantidade.

Se açúcares, farinhas refinadas, gorduras artificiais ou aditivos aparecerem no começo da lista, o produto não será uma boa escolha, não importa o que diga a embalagem. Saber ler essa lista é fundamental. Sem essa habilidade, qualquer outra informação perde a relevância.