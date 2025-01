Está inchado? Conheça alimentos que minimizam o problema no calor

No verão, você sente suas mãos, pés, olhos e pernas inchados? Isso é normal devido a alterações que ocorrem no nosso corpo com o calor e ainda pode aumentar por conta dos abusos alimentares que cometemos nessa época —leia comidinhas ultraprocessadas, fast-food, frituras, álcool...

Para minimizar o problema, separei alimentos que podem ajudar o seu corpo de duas formas: aumentando a diurese, ou seja, acelerando a eliminação de água através da urina; ou por ter um efeito termogênico, que estimula a eliminação de líquidos no suor por elevar a temperatura corporal.

Melancia: possui aproximadamente 92% de água e tem citrulina e licopeno. Ambos são auxiliares da saúde circulatória e efeito diurético.