Semeadura vaginal: benefícios de transferir a microbiota da mãe para o bebê

Os micro-organismos que são "doados" pela vagina da mãe serão fundamentais para o desenvolvimento do sistema imunológico do bebê, ajudando a ensinar o organismo a distinguir entre micro-organismos benéficos e patógenos. Isso será determinante para a saúde do bebê ao longo dos seus primeiros anos de vida.

Muitos estudos já se referem à microbiota vaginal como um dos fatores que reduzem os riscos da criança desenvolver doenças autoimunes, alérgicas, infecções (asma, eczema) e obesidade infantil.

A microbiota intestinal do bebê influenciada pela microbiota vaginal ainda ajuda o recém-nascido a digerir o leite materno de maneira mais eficiente, especialmente os oligossacarídeos do leite humano, que são essenciais para o crescimento de bactérias benéficas e também dos próprios micro-organismos que são doados, que ajudam na colonização e multiplicação do microbioma intestinal que será responsável pela digestão de outros alimentos logo mais, na introdução alimentar.

Como é feita a semeadura vaginal?

Antes do parto cesariano, um pedaço de gaze estéril é inserido na vagina da mãe por um período que varia de uma a duas horas. Essa gaze absorve o fluido vaginal, que contém a microbiota. A semeadura também pode ser feita de outra forma, como no momento da cesárea, quando o parto se inicia, e então é coletado o fluido vaginal.

Logo após o nascimento, o fluido é cuidadosamente aplicado no bebê. Isso pode ser feito esfregando suavemente a gaze em áreas do corpo da criança que teriam sido expostas durante um parto vaginal, como boca, rosto, olhos, nariz e, especialmente, nas dobras do corpo e área genital.