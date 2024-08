O que é biohacking e como você pode realizar a técnica para viver melhor

Os biohackers, como são chamadas as pessoas que se aplicam as técnicas de automonitoramento e melhoria da saúde e performance, buscam ter maior controle sobre sua saúde e bem-estar, desafiando a abordagem tradicional de cuidados médicos e adotando práticas experimentais e personalizadas, e isso passa por técnicas como a crioterapia, ozonioterapia, suplementação com fitoterápicos e ativos muitas vezes incomuns (como cogumelos e extratos naturais).

Um biohacker muito famoso e que tenho a felicidade de chamar de amigo é o Tonton, nutricionista e palestrante, que inclusive cuidou da minha gestação da Pietra.

Como usar técnicas de biohacking para melhorar sua saúde?

Separei algumas maneiras simples de você começar, em uma pequena lista logo abaixo.

Jejum intermitente: alternar entre períodos de alimentação e jeju pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, promover a autofagia e apoiar a saúde metabólica.

Exposição à luz natural: fazer isso, especialmente pela manhã e no horário do almoço, pode ajudar a regular o ritmo circadiano e melhorar a qualidade do sono. Também pode melhorar o humor e a energia ao longo do dia. Uma dica é se expor ao sol por 15 minutos logo pela manhã, olhando pela janela aberta em direção ao sol, para estimular a regulação do cortisol e da melatonina, secretada a noite.