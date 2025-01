Parece virose, mas não é: conheça alterações intestinais comuns no calor

Obviamente, o que diferencia um problema do outro é a presença comprovada por exames de um agente infecioso, —geralmente norovírus ou rotavírus.

Algumas alterações fisiológicas que o nosso corpo passa no verão e que resultam em desarranjos intestinais são:

Alteração da motilidade intestinal: o calor pode aumentar ou diminuir a frequência das contrações intestinais, isso pode causar diarreia ou dores associadas à constipação;

Vasodilatação: ela é um mecanismo usado pelo corpo para dissipar o calor e manter a temperatura corporal controlada. No entanto, a dilatação dos vasos sanguíneos altera tanto a motilidade quanto o fluxo de sangue disponível para o trato gastrointestinal;

Dificuldade em digerir gorduras: o somatório dessas alterações físicas também acaba por alterar as funções do pâncreas e do fígado, ambos auxiliares importantes no processo de digestão dos alimentos. As mudanças na produção de bile e de enzimas digestivas fazem com que alimentos mais ricos em gordura (como o camarão frito que você come na praia ou a batata frita do almoço) não sejam facilmente ou inteiramente digeridos, causando diarreia, desconfortos, gases e estufamento.

Alteração no pH do estômago: outra alteração química que pode ocorrer é no pH do estômago, parte fundamental para quebrar e digerir alimentos como proteínas e gorduras. A alteração do pH devido à temperatura elevada, e que pode alterar a liberação de sucos gástricos, causa queimação e diarreia.