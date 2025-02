Papa de laranja com canela: um creme delicioso para o café da manhã

O creme de laranja, ou melhor, papa de laranja, é um doce típico de Alentejo, em Portugal

A receita é ótima opção para diversificar doces e, por ser feita com aveia, vai adicionar fibras no cardápio do seu dia a dia —o que ajuda a melhorar o funcionamento do intestino.

Além disso, a canela tem propriedades anti-inflamatórias e ajuda a regular a glicemia (nível de açúcar no sangue).