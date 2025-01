Arroz de forno saudável: um almoço rápido e com ingredientes nutritivos

No liquidificador, bata o tomate pelado com a água, tempere com sal e pimenta e despeje esse molho por cima de todo o conteúdo da forma.

Misture novamente, feche a forma com a tampa de vidro ou papel alumínio.

Asse por 40 minutos em forno pré-aquecido a 170°C.

Nos minutos finais, salpique um pouco de queijo ralado e deixe gratinar por cinco minutos no forno.