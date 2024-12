Magnésio: conheça o mineral indispensável para as mulheres na menopausa

Você sabia que o magnésio é um dos minerais mais importantes para o corpo humano e pode ser um grande aliado das mulheres na menopausa? Apesar disso, sua deficiência é extremamente comum, especialmente nessa fase da vida.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que até 80% da população mundial tem algum nível de insuficiência de magnésio. Entre as mulheres na menopausa, essa carência é ainda mais preocupante devido às mudanças hormonais e metabólicas características do período.

Por que as mulheres na menopausa precisam de magnésio?

O magnésio está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no corpo e desempenha papéis fundamentais que se tornam ainda mais relevantes durante a menopausa. Ele atua como um verdadeiro "orquestrador" no equilíbrio corporal, aliviando sintomas, promovendo saúde óssea, cardiovascular e mental, e ajudando a viver essa fase com mais energia e vitalidade. Segundo a médica endocrinologista e nutróloga Vânia Assaly, a carência do mineral pode piorar os sintomas, e por isso é importante estar sempre atenda para o consumo das quantidades ideais diárias.