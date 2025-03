'Você é linda, mas...': quando o flerte esconde manipulação e abuso

Imagem: LEREXIS/Getty Images

Sua efetividade depende justamente da habilidade do parceiro de realizar o comentário sob o disfarce do flerte. "A ideia é que, ao insultar a pessoa com quem você está flertando, você vai deixá-la desesperada para mudar sua opinião dela e ganhar a sua aprovação". Muita gente não acha tão grave porque não envolve abuso físico, mas se relacionar com alguém que pratica o negging pode deixar cicatrizes mentais.

Na prática do negging o homem usa determinadas falas que têm o objetivo de diminuir alguma característica da companheira e valorizar a presença ou opinião dele. É um jogo de palavras para deixá-la confusa. Com um elogio, vem uma pequena negação do que ele exaltou primeiro, sugerindo que ela pudesse ser de outro jeito que mais o agradaria. Ela fica confusa e não sabe como agir, pois o companheiro a enalteceu na verdade. Enfim, está feito o jogo, ou seja, a mulher começa a achar que ela não é tão boa quanto pensava ser. E por isso muitas vezes modifica suas próprias vontades e atitudes para se adequar às expectativas dele. Vivyan Rodrigues Pereira, psicóloga especializada em atendimento a mulheres vítimas de relacionamentos abusivos

5 sinais de negging

1. Elogio sarcástico ou depreciativo

Enquanto o elogio, mesmo que desajeitado, vem de um lugar de admiração, o negging não reflete genuíno reconhecimento de uma característica positiva do outro. Ele é um insulto mascarado, que serve para colocar o alvo do comentário para baixo.