Mãe cria mochila para facilitar passeios com filho dependente de aparelhos

'Amar', programa apresentado por Mariana Kupfer, vai ao ar toda segunda-feira no Youtube de Universa. No novo episódio desta temporada, a convidada Aline Bertolozzi, mãe do Léo, de 10 anos, fala sobre como criar uma mochila especial para o filho diagnosticado com uma condição rara ajudou a família a ter mais liberdades para viver.

No início da gestação ela descobriu que o filho sofria de CHAOS, uma má formação congênita rara que causa obstrução completa ou parcial das vias aéreas superiores, como a traqueia ou a laringe. O prognóstico não era bom e Aline ouviu dos médicos que o filho não sobreviveria.

"Na época, o médico disse que nenhum bebê nascia com essa síndrome, então a qualquer momento eu iria ter um aborto. E foi muito difícil de administrar isso, porque a gente engravidou querendo muito ter um filho", conta.