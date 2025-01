Thaila Ayala diz tretas da maternidade: 'cansaço, insegurança e felicidade'

Thaila em lançamento de Eudora Imagem: Divulgação

Vulnerável, forte, e sincerona, Thaila admite que a maternidade mudou sua vida de formas que nunca imaginou.

É um aprendizado constante, uma jornada cheia de desafios, mas também de muita gratidão. A maternidade me deu uma força que eu nunca imaginei e, ao mesmo tempo, me ensinou a ser mais gentil comigo mesma. Não preciso ser perfeita. Thaila Ayala, atriz

A dualidade é um tema recorrente na narrativa de Thaila. Ela acredita que a maternidade a tornou uma versão melhor de si mesma, ao mesmo tempo em que desconstruiu antigos padrões e expectativas.

Maternidade é muito sobre o cansaço, as inseguranças, mas também sobre a felicidade de ver eles crescendo juntos, descobrindo o mundo como parceiros. Eles têm uma conexão tão única, e isso me emociona de um jeito que não dá para explicar. Cada filho me ensina algo único. É uma jornada desafiadora, mas é também cheia de emoção e aprendizado. Thaila Ayala, atriz

Quando perguntada sobre o maior desafio na maternidade, a atriz cita as surpresas emocionais que a jornada trouxe. Reviver memórias de infância, lidar com sentimentos inesperados e enfrentar momentos de solidão foram pontos marcantes. "Foi uma das razões pelas quais decidi criar o Mil e Uma Tretas. Eu queria falar sobre essas dores, sobre o que ninguém diz, e abrir espaço para que outras mães se sentissem acolhidas."