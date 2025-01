Tentante diz como foi sofrer 5 perdas e não ter filhos: 'pedi para morrer'

Um deles não evoluiu, e Dani seguiu com a gravidez gemelar de dois. Com 20 semanas de gestação de duas meninas, o colo uterino de Daniele se abriu. Há alternativas que poderiam ter ajudado, como a cerclagem uterina (procedimento cirúrgico que consiste em suturas ao redor do colo do útero) ou a colocação de um anel (também no colo do útero, para prevenir o parto prematuro), mas a gestante não sabia nada sobre isso.

Filipa, em cima, e Anita, embaixo - em imagem de ultrassom durante a gestação Imagem: Arquivo Pessoal

Quatro dias depois, em casa de repouso absoluto, Dani começou a ter muita cólica, correu para o hospital, e foi quando descobriu que a primeira bebê já tinha passado a cabeça no colo.

O médico que me atendeu foi muito herói, ele me ouviu quando disse pra fazer o impossível, e eu fiquei 18 dias acamada, sem poder me mexer, tentando salvar as bebês. Daniele Martins, executiva e consultora financeira

Na vigésima terceira semana, o coração de Anita parou de bater e a bolsa da Filipa havia furado: elas tiveram que nascer. Uma com 23 semanas e um dia, outra no dia seguinte. A primeira, Anita, nasceu já sem vida, a segunda, Filipa, sobreviveu, por nove horas. Do parto traumático, ficaram lembranças tristes, anestesiantes e também transformadoras.