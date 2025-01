'Queria que meus filhos tivessem vida de criança', diz mãe de prematuras

'Amar', programa apresentado por Mariana Kupfer, vai ao ar toda segunda-feira no Youtube de Universa. No novo episódio desta temporada, a convidada é Dienifer Miloch, mãe de Vitor Hugo, de 10 anos, e das gêmeas Aylla e Allana, de 5 anos, que nasceram com 26 semanas de gestação e enfrentaram uma série de dificuldades para sobreviver.

O primeiro parto de Dienifer já havia sido prematuro por conta dos seus problemas de hipertensão. O primogênito nasceu de 35 semanas, passou 10 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e se recuperou bem. A história se complicou na segunda gestação que, além dos riscos que existem para uma grávida hipertensa, tinha o adicional de ser gemelar.

Quando as caçulas nasceram, a mãe estava prestes a entrar no sexto mês de gravidez, o que significa que as gêmeas ainda não haviam se desenvolvido completamente. "A Aylla era um pouquinho maior, mas a Allana se via que era um cristalzinho, pela incubadora dava para enxergar os ossinhos dela por dentro, porque a pele era muito fininha", lembra.