Bianca Dellafancy sobre papel em Renascer: 'Recebi mensagens de mães, avós'

A influenciadora contou por que se arrependeu do programa "Dando Duro", que fez ao lado de Rafa Chalub. "A gente se conheceu pela internet e eu o convidei para participar de um quadro que eu tinha no meu canal, o 'Ask Bianca', respondendo perguntas que as pessoas mandavam pelo Instagram. Viramos muito amigos. Mas foi horrível gravar todos os episódios, alguns piores que os outros. As gravações começavam às seis da manhã, eu acordava às 3h para tomar café e me montar, sabe? Me arrependi amargamente. Dá para fazer uma coisa mais clean girl."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira, às 18h30, no Canal UOL e no YouTube de Universa. Assista à entrevista completa com Bianca Dellafancy: