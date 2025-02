Campolina sobre ataques à aparência: 'Me pega falar que sou péssima atriz'

'Homens não suportam ficar no nosso papel nem de brincadeira'

Claudia contou como lida com os comentários e ameaças que recebe em seus vídeos. "Talvez eu devesse ter feito alguns B.O's, mas nunca recebi nenhuma ameaça que me deu medo. Eles não suportam ficar no nosso papel nem na zoeira. Eles falam: 'Isso não é engraçado'. Claro, eu tô tirando sarro de você. (...) [Quando expõe] O nome eu tiro um pouco pra não dar B.O, um pouco pra não ter o ódio de volta que pode ser desproporcional e um pouco pra não ficar famoso."

Sobre homens que reclamam de seu humor: 'Não ligo, me dão conteúdo'

Claudia revelou que usa os comentários que recebe como inspiração para novos conteúdos. "Não me afeta no pessoal. O que me afeta são as pessoas no meu entorno que me importam. Esses caras, não tô nem aí. Eles me dão muito conteúdo. O tempo inteiro. Me dão muitas maneiras de eu criar novas justificativas."