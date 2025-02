Virginia Cavendish explica remoção de silicone: 'Coloquei bem alienada'

A atriz, que foi casada por 10 anos com o cineasta Guel Arraes, comentou o término com ele e as filmagens de "Lisbela e o Prisioneiro" logo depois. "Foi um trabalho muito diferente do que eu vinha fazendo. Eu estava recém separada do Guel. Separar é difícil. Minha separação com o Guel foi muito difícil. A gente não ficou muito próximo durante muitos anos, mas em momentos e que eu precisei dele, ele estava lá, sempre. A gente não estava perto só fisicamente. E agora a gente está muito próximo."

Virginia Cavendish exalta filha Luisa Arraes: 'Motivo de eu ter vindo ao mundo'

0:00 / 0:00

Virgínia falou sobre seu relacionamento com a filha, Luisa Arraes. "A Luisa é o grande motivo de eu ter vindo ao mundo. Engravidei com 21 anos, muito nova e me deu um clique: 'Olha, é por isso que eu tô viva'. Foi uma das épocas mais felizes da minha vida. A gente é muito grudada. Ela sabe tudo de mim. Já viajei muito com ela, mas queria mais."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Assista à entrevista completa com Virginia Cavendish: