Alexandre Coimbra conta incômodo que fez surgir grupo terapêutico masculino

Alexandre abriu o jogo sobre os desafios da paternidade. "Sou fofo, mas também sei ser bastante mau. Na paternidade, tem aquele momento que a gente olha e fala: queria tanto não ter feito isso. Tenho três filhos, com os três tem erros horrorosos, falas horrendas. Teve um dia que o mais velho falou: 'Quero ir um dia nesse grupo ai contar quem você é de verdade, no grupo de homens.' Falei: 'Então vamos.' Levei. Ele foi, assistiu e gostou."

