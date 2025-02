Virginia Cavendish relembra término com Guel Arraes: 'Foi muito difícil'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Virginia Cavendish contou sobre o término do casamento de 10 anos com o cineasta Guel Arraes.

A atriz comentou sobre as filmagens de "Lisbela e o Prisioneiro" logo depois da separação. "Foi um trabalho muito diferente do que eu vinha fazendo. Eu estava recém separada do Guel. Separar é difícil."