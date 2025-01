Miranda Kassin sobre Frateschi: 'Terminei de manhã e o conheci a noite'

Miranda contou como foi sua experiência ao conhecer Amy Winehouse. "Eu estava louca pra conhecer a Amy, eu era tão fã que dois dias antes do show eu tinha placas vermelhas de nervoso. Tinha acabado meu show, já tinha descido do palco, tinha todas as pulseiras de acesso de todos os camarins. Os músicos dela chegaram antes e falaram que ela ia direto para o palco e não ia entrar em camarim. Tinha uma barreira de segurança e eu não ia conseguir passar. Passei por baixo das seguranças e não me viram. O segurança que me viu me deixou ficar ali quieta. Ela abriu a porta do carro, me viu, não falou nada e foi."

A experiência que a fez decidir ser cantora: 'Foi muito forte, eu chorava'

0:00 / 0:00

A cantora contou como foi a experiência que a fez seguir a profissão, nos Estados Unidos. "Eu nem imaginava ser cantora. Eu frequentava uma igreja batista, mas era muito amiga do pessoal do esporte e eles frequentavam outra igreja, me convidaram e fui. Foi muito forte. Eu chorava, chorava. Foi uma experiência. Aquilo mexeu comigo. Entrei no coral da minha igreja, e aí me encontrei."

Miranda Kassin revela incômodo em camarim do Kiss: 'Ambiente horroroso'