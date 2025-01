Miranda Kassin diz como viu Amy Winehouse: 'Passei por baixo da segurança'

A cantora contou como foi a experiência que a fez seguir a profissão, nos Estados Unidos. "Eu nem imaginava ser cantora. Eu frequentava uma igreja batista, mas era muito amiga do pessoal do esporte e eles frequentavam outra igreja, me convidaram e fui. Foi muito forte. Eu chorava, chorava. Foi uma experiência. Aquilo mexeu comigo. Entrei no coral da minha igreja, e aí me encontrei."

Miranda Kassin revela incômodo em camarim do Kiss: 'Ambiente horroroso'

Miranda relatou uma experiência ruim que teve no camarote da banda Kiss. "Era um ambiente horroroso, eu nem sabia. Eu disse que ia sozinha e me falaram pra levar o produtor junto. Chegou lá, eu entendi. Chegaram pra mim e falaram: 'fica longe, não chega muito perto, pode rolar ali uma mãozinha.' Me saí super bem, foi super certo. Depois a gente foi tirar uma foto. Eu cheguei, ele [Gene Simmons] estava no sofá, sentado, ficou chamando pra sentar. Mudei de assunto, fui pegar uma água, fiz umas fotinhas. Ele não ia levantar, eu entendi. Sentei rapidinho do lado, tirei a foto e vazei."

