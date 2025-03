Carol Pires conta desafios de criar filha no espectro autista: Compro briga

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a jornalista e roteirista Carol Pires contou os desafios que passa com Eva, sua filha de quase 6 anos, que está no espectro autista.

Ela revelou como reage em situações que escuta comentários desagradáveis. "Eu compro briga se a pessoa fala alguma coisa. Uma vez ela estava num parquinho com o irmão, o Miguel veio correndo e falou: 'aquele homem tá chamando a Eva de mal educada'. Eu fui lá."