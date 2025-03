Banheiro do Oscar tinha 'tudo que você pensar de maconha', diz Carol Pires

Carol Pires conta desafios de criar filha no espectro autista: 'Compro briga'

0:00 / 0:00

Carol contou os desafios que passa com Eva, sua filha de quase 6 anos, que está no espectro autista. "Eu compro briga se a pessoa fala alguma coisa. Uma vez ela estava num parquinho com o irmão, o Miguel veio correndo e falou: 'aquele homem tá chamando a Eva de mal educada'. Eu fui lá. Gosto de jogar o constrangimento de volta. Eu sempre chorava quando precisava andar com a Eva de avião, sempre tem alguém que fala alguma merda."

Carol Pires conta como lida com bipolaridade: 'Hoje estou bem medicada'

0:00 / 0:00

A jornalista falou sobre sua bipolaridade. "É bipolaridade tipo 2, não fico totalmente deprimida, nem em mania severa. São ondas. Hoje em dia, eu estou muito bem medicada. Sinto as ondas passarem, mas não me afogo nelas. Eu não tinha diagnóstico, eu fazia tratamento para depressão. Quando eu tive, foi tudo: Ah tá."