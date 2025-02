Campolina sobre homens que reclamam de humor: 'Não ligo, me dão conteúdo'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz e roteirista Claudia Campolina revelou que usa os comentários que recebe como inspiração para novos conteúdos.

Claudia viralizou com vídeos que satirizam homens. Em seu conteúdo, ela inverte como os papéis de masculino e feminino se apresentam na sociedade interpretando uma mulher que se comporta da maneira que é tradicionalmente atribuída ao homem.

Ela contou. "Não me afeta no pessoal. O que me afeta são as pessoas no meu entorno que me importam. Esses caras, não tô nem aí. Eles me dão muito conteúdo. O tempo inteiro. Me dão muitas maneiras de eu criar novas justificativas."