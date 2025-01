Produto demais no rosto? Vanessa Rozan testa trend 'jelly donut blush'

Vanessa Rozan no Lab da Beleza Imagem: Osmar Portilho/UOL

A trend tem esse nome por lembrar o tradicional doce americano. A técnica tomou conta do TikTok e consiste em combinar blush e iluminador líquido em um formato circular na maçã do rosto e depois esfumar os produtos com pincel.

"Essa coisa de donut não é muito do Brasil, né? O nosso tinha que ser mais tipo um blush sonho", brincou a maquiadora.

No vídeo dá para ver que Vanessa não está botando muita fé, mas no Lab nós nunca sabemos o que pode acontecer, não é mesmo?

E olha que deu certo. Nossa apresentadora aprovou o resultado! E fez ponderações.

"Eu gostei. Ficou bonito. Fica um brilho. Belíssimo. Fica bem iluminado. O contraponto seria aqui usar um produto pra tirar o brilho e ter duas dimensões. Pode ser um pó solto para tirar um pouco do brilho. Mas a técnica tá aprovada", concluiu.