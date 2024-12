Ela pedia para demônio sair, pregou cura gay e acabou apaixonada por mulher

"Era como se esse conflito exigisse sempre mais e mais de mim, porque a cada degrau que eu subia era como se fosse um troféu. Era uma prova da minha mudança, tornando-a verdadeira."

Divórcio e novo casamento

Em 2001, quando já ocupava um lugar de destaque entre os missionários da Assembleia de Deus, Lanna pediu o divórcio ao marido.

Lanna e Rosania Imagem: Arquivo pessoal

"Ele me disse que eu não conseguiria continuar como missionária sendo ex-lésbica, agora divorciada. Que isso iria acabar com o meu ministério. Na época, nós tínhamos muitos problemas financeiros", explica Lanna.

"Eu falei para ele que iria resolver esses problemas e depois me posicionaria com meu divórcio, mesmo que isso me custasse o ministério. Eu preferia um ônus a partir da verdade do que viver um bônus baseado numa mentira."