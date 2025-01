Sexo anal tem de ser gostoso e gel anestésico pode te impedir de chegar lá

A ação anestésica tem riscos. A dor ou o incômodo com algum machucado durante a penetração podem surgir depois que o efeito do produto acaba. Os anestesiantes podem ser arriscados por mascarar fissuras na região anal que, mais tarde, são sentidas. Isso acontece principalmente durante a higiene ou na hora do banho. Além disso, pode haver danos ao preservativo. As pessoas mais sensíveis ainda podem sofrer com alergias.

Outro problema é a perda da sensibilidade. Os géis anestésicos podem até evitar a dor, mas, em contrapartida, também fazem com que você sinta menos prazer no sexo.

Então, como fazer?

A melhor forma de evitar dores e desconfortos durante o sexo anal é fazer uso de lubrificantes à base de água.

Outra dica é só fazer se estiver confortável e exigir calma e paciência do par. Antes da penetração, ainda é válido que o outro estimule a área com os dedos e a língua, o que ajuda a mulher a se sentir mais relaxada e excitada.

É bom dosar as expectativas em relação ao sexo anal e evitar comparações com o que se vê em vídeos pornôs. O início tem de ser devagar. A penetração vaivém no ânus é mais um recurso da ficção do que uma realidade. Para alcançá-la, o casal tem de ter treinado muito antes.