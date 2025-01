Elas são praticantes de bruxaria: o que é paganismo e como chegou ao Brasil

O que percebi ao analisar a #witchtok no TikTok, é que se acaba rompendo com o tempo de maturação das práticas e dos ritos de passagem, porque ali na internet, e principalmente em plataformas de vídeos de curtíssima duração, existe outro tempo, mais instantâneo. Isso atropela processos que são importantes no nível micro, ou seja, do ser humano e da psique. Em outras religiões você também tem essas etapas, não é algo exclusivo de religiões neopagãs. O que alguns praticantes estão comentando sobre essa forma viral de bruxaria no caso da #witchtok, é que há uma questão de responsabilidade para com certas práticas que demandam outro tempo de maturação, compreensão e imersão para se fazer operações mágicas, por exemplo, como na Bruxaria. Assim, essa viralização teria esse aspecto negativo, de acelerar e simplificar práticas complexas.

Raisa Sagredo, doutoranda em História e membro do Meridianum/UFSC

Foi inclusive no TikTok que Brenda encontrou as respostas que buscava para a espiritualidade. Segundo ela, o movimento das pessoas de falar e mostrar práticas incentivou ela a fazer uma imersão no tema — e também produzir conteúdo. Por meio da publicação de vídeos ela encontrou quem hoje chama de mentores na bruxaria.

Um dos meus mentores conheci depois que ele comentou em um vídeo que publiquei. Ele questionou algumas coisas que fiz e depois acabei virando aprendiz dele. Aconteceu por acaso. A outra pessoa me dá aulas sobre bruxaria folclórica de tradição eslava. Eles me apresentam práticas para depois eu seguir o meu caminho.

Brenda, 23

E como vivem os pagãos?

Para Brenda, a principal prática é buscar manter sempre o contato com a natureza.

"De manhã quando acordo e preciso ir para academia, por exemplo, faço um caminho a pé de 30 minutos que considero para me conectar com a natureza porque passo por lugares arborizados. Começo a desfrutar mais essa caminhada, coisa que antes não faria porque a rotina de uma pessoa adulta é corrida. Como sou estudante de ciências biológicas, também já vou aproveitando para fazer um mapeamento de plantas. Temos que aproveitar esses momentos da rotina."