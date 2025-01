Áries nos incentiva a enfrentar os desafios; veja a previsão do seu signo

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

A semana começa com a Lua crescente em Áries, trazendo uma potente vibração de coragem e iniciativa. No entanto, é essencial não se deixar levar pela pressa. A força ariana nos incentiva a enfrentar desafios de maneira firme e determinada, mas o movimento retrógrado de Marte, agora retornando para Câncer, nos convida a olhar para trás. Este é um momento para revisitar memórias, emoções e reconectar-se com quem nos oferece apoio emocional.

Ao mesmo tempo, o ciclo da lunação em Capricórnio reforça a necessidade de seguir com calma, responsabilidade e respeito aos limites. Este é o período ideal para avançar com planejamento e disciplina, lembrando sempre que o progresso consistente é mais valioso do que a velocidade. "Devagar e sempre" deve ser o lema da semana.