Sexo naqueles dias? Transar menstruada ainda é tabu para algumas mulheres

Tabus em relação a sexo e menstruação prejudicam diretamente as mulheres

Mas além das questões hormonais, existe também uma crença da sociedade que prejudica mulheres e homens. No imaginário social, há uma ideia de que a menstruação está alinhada a algo que é sujo, nojento e que não deve ser tocado, visto, nem mesmo falado. Isso faz com que as pessoas acreditem que não é um período para se ter relações sexuais.

Muitos tabus e, grande parte deles, prejudicam diretamente as mulheres. Acaba que os corpos femininos se tornam lugares inacessíveis. Dessa forma, nem as mulheres, nem os homens lidam de maneira sadia com esses fluídos, principalmente o sangue menstrual.

Algumas mulheres até sentem vontade de fazer sexo, mas a preocupação com o que a outra pessoa vai pensar pode mudar o jogo. É o caso de Suzana, 24 anos, de Recife (PE): "Eu sempre fico um pouco receosa pelo outro porque eu, particularmente, não me importo em transar menstruada, mas caso aquilo o incomode, vou acabar perdendo qualquer tipo de interesse. Isso porque já vai me remeter a essa ideia de mente fechada e ainda crença em tabus. Acaba sendo uma situação complicada que evito", comenta.

Ter consciência do seu ciclo menstrual ajuda no sexo

Se você é do tipo que quer passar a ter experiências prazerosas nos dias de menstruação, é preciso passar por cima dos nossos próprios tabus. A masturbação nesse período também pode ser uma questão, mas é a partir dela que você vai se desvendar e quebrar as suas crenças limitantes.