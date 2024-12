Puerpérios totalmente diferentes: após filho prematuro, adotei minha filha

Me cobrava para ser uma boa mãe e suprir as necessidades dele, mas também me cobrava para continuar produzindo e me sentia ficando para trás. Nos primeiros meses, minha mãe me ajudou com o bebê e com as tarefas de casa. Ele se desenvolveu bem e se tornou uma criança saudável.

Sete anos para adoção

Quando Pedro completou dois anos, senti vontade de ter um segundo filho, mas não estava disposta a engravidar novamente, porque fiquei hipertensa após o nascimento dele e não queria colocar minha vida e nem a do bebê em risco com uma nova gestação.

Antes do Pedro nascer, eu e o Julio já tínhamos conversado sobre a possibilidade de adotar, mas sem saber ao certo a real motivação por essa via de parentalidade. Quando decidimos aumentar a família, fomos até a Vara da Infância e demos entrada no processo de adoção em 2014.

Emily, filha de Vanessa Olzon Zambelli Imagem: Arquivo pessoal

Em uma das palestras entendi que adoção não é caridade e que não deveria ser o propósito pelo qual a gente adota um filho. Foi um choque de realidade, mas aos poucos fui amadurecendo a ideia e me sentindo segura com a minha escolha, eu queria adotar porque queria ter um segundo filho.