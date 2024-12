'É só estalar os dedos que transa': mitos do sexo casual para as mulheres

Segurança

Muitas alertam para os riscos envolvidos na hora de sair com desconhecidos. Se antes a maior preocupação feminina estava relacionada à sua imagem perante a sociedade e ao que poderia ser dito a respeito da sua conduta, hoje os receios têm a ver com a integridade física.

Para não deixar o medo atrapalhar a experiência, a profissional aconselha deixar sempre alguém de confiança ciente de onde e com quem está. Algumas mulheres criam estratégias a fim de se sentirem mais seguras, tais como evitar a residência do parceiro na primeira vez à sós com ele ou deixarem uma amiga de sobreaviso para o caso de precisarem de ajuda.

É aconselhado tomar as medidas que considerar necessárias para se sentir mais segura, pois isso ajuda a relaxar.

Critérios de envolvimento

A fila de candidatos pode até existir, mas quem está lá nem sempre é interessante o suficiente: esta é a reclamação campeã entre as mulheres. No entanto, dependendo do tempo de envolvimento, fica difícil conhecer as reais características do outro.