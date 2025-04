Sentir cheiros 'do nada' pode ser sinal de espiritualidade; o que significa

A Universa, em 2023, a bruxa natural Jacqueline Naylah explicou que, se no passado, a pessoa se assustou com o latido de um cachorro e havia, naquele local, um forte aroma de planta, quando novamente a pessoa se assustar com algum latido ela possivelmente voltará a sentir o mesmo aroma, pois há a memória olfativa ligando esses dois fatos.

Mediunidade: todos têm

Já para a relação com o mundo espiritual, ela só é possível através da mediunidade. Jacqueline acredita que qualquer indivíduo é um médium, pois todos somos dotados de um corpo espiritual. A diferença é que muitos são médiuns sem atividade. "Raros são os médiuns ativos".

Médium é todo aquele que recebe um sinal ou media uma comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Quando o universo envia um sinal e a pessoa que é sensível, sente, naquele momento, um cheiro, significa que ela fez uma comunicação.

A mediunidade olfativa é algo muito individual e particular, assim como todo dom mediúnico. Alguns médiuns sentem cheiros fortes, como enxofre, sangue ou cigarro, quando encontram-se em ambientes carregados ou sentem a presença de espíritos de baixa luz .

Do mesmo modo, outros médiuns tendem a sentir aromas florais, de ervas, incensos ou perfumes como comunicados espirituais, envolvendo presenças angelicais ou de entes queridos que já faleceram. Porém, não é uma regra: cada pessoa pode interpretar o cheiro que sente de maneira própria.